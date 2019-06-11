Daire müdürleri ile park alanında inceleme

Bartın Belediyesi Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta 9 bin metrekarelik yeni bir park alanı için çalışmalarına hız verdi.

Öğretmenevi karşısında ki 9.000m2'lik alanda hayata geçirilecek olan proje ile atıl durumda bulunan alan çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ile 7'den 70'e herkesin güzel vakit geçirebileceği sosyal bir alan haline getirilecek. Park Alanında incelemede bulunan Başkan Cemal Akın, ilgili daire müdürlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren Yalı Sevgi Parkı, Karaçay Piknik Alanı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Gazhane Kültür Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı gibi birçok sosyal alanı ilimize kazandırdık. Yapmış olduğumuz bu projelerle atıl durumda bulunan bu bölgelerimizi vatandaşlarımızın boş vakitlerini eğlenceli bir şekilde değerlendirebileceği alanalar haline getirdik. Bu alanlarda 7'den 70'e her yaş gurubundan vatandaşlarımızın faydalanması bizleri çok mutlu ediyor. Şimdi ise bu çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Seramızın Sanayi Bölgesi'ne taşınması ile boşalan bölgede içerisinde birçok sosyal donatıyı barındıran park projesini hayata geçireceğiz. Öğretmenevi karşısından başlayarak çevre yoluna kadar uzanan 9.000m2'lik alanda uygulayacağımız projenin içinde çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları olacak. Bir süre önce yapım çalışmalarını başlatmış olduğumuz bu güzel projeyi en kısa zamanda halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.