Dans şöleni büyüledi

'si düzenlendi.

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda düzenlenen etkinliğe Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Belediye Meclis Üyesi Şemsettin Çöme ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölende, Bartın Yöresi Kız Oyununun yanı sıra, Zeybek, Potpori, Roman, Kafkas, Kıvılcım Grubu, Ritim Grubu, Davul Şov, Hobi Gurupları ve yerel sanatçılar sahne aldı.

Programda konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Halk Dansları Şölenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bartın Belediyesi olarak sosyal etkinlik gruplarımız her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. 272 gönüllü dansçıdan oluşan Halk Dansları gruplarımızın emekleri ve özverileri ile geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz programımızda birbirinden farklı yörelere ait oyunlar sergileniyor. Bunların dışında Bartın Belediyesi Ritm Grubumuzu oluşturan engelli kardeşlerimizin performanslarını da izleme ve dinleme fırsatı bulmaktayız. Engelli dediğimiz, ancak bizler için özel olan bu kardeşlerimizi her platformda görevlendirerek yaşamlarını renklendirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde açtığımız Engelsiz Sanat Evimizle de daha geniş kapsamlı çalışmalar yaparak onları hayata kazandırmaya devam edeceğiz. Sosyal ve Kültürel etkinliklerimize göreve geldiğimiz dönemden itibaren sahip çıkacağımızı, yaşatacağımızı her fırsatta dile getirdik. Sözlerimizin arkasında durarak her yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri düzenliyor, etkinliklere katılım gerçekleştiren vatandaşlarımızın hoş vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bu gece bizler için hazırlanan Halk Dansları Şölenimize aylar öncesinden hazırlanan değerli dansçılara, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müze ve katılım sağlayan değerli halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.