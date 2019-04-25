‘Dedeler' Bartın Üniversitesi'nde koştu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından “Geleneksel Rekreasyon Yarışması” düzenlendi. Kutlubey Kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte yaşları 50 ile 68 arasında değişen 14 kişi koşu yarışmasında ter döktü. Etkinlik öncesi konuşan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Güçlü yarışmacılara başarılar dileyerek, “Yanlış beslenme ve obezite günümüzün en büyük problemlerinden biri olmuştur. Amerika ve Avrupa'yı bu sorun tehdit ettiği gibi Ülkemiz için de gittikçe daha fazla sorun teşkil etmektedir. Bu noktada özellikle Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar var. Bizler de buna dikkat etmek için bu yarışmaları düzenliyor ve herkesi hareket etmeye davet ediyoruz. Emeği geçenlere ve yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Edebiyat Fakültesi önünde başlayan yarışma, Mimar Sinan Dersliği geçilerek Spor Bilimleri Fakültesi önünde tamamlandı. Yarışmada; birinci Özcan Köseoğlu (50), ikinci Uğur Çalıkoğlu (52) ve üçüncü Aygün Sancar (52) oldu.

Dereceye girenlere madalyaları ve katılımcılara ise teşekkür belgeleri BESYO Müdürü Güçlü ve öğretim elemanları tarafından verildi.