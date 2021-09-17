İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

Bartın Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

Ark ocağı patlaması sonucu 5 işçinin yaralandığı öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda fabrikanın üretim tesisindeki ark ocağında patlama yaşandı. Patlama sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.