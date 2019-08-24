İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denize ulaşan çamurlu su limanı ve sahili sarıya boyadı

Bartın’da aşırı yağışların ardından ırmağa karışan çamurlu su Bartın Limanı ve İnkumu sahilinin renginin sarıya boyanmasına neden oldu.

Bartın'da aşırı yağışların ardından ırmağa karışan çamurlu su Bartın Limanı ve İnkumu sahilinin renginin sarıya boyanmasına neden oldu.


Bartın'da aşırı yağışların ardından yükselen Bartın Irmağı denizin renginin değişmesine neden oldu. Özellikle Arıt köyü bölgesinden çamurlu toprağın ırmak suyuna karışması nedeniyle liman bölgesinde deniz suyunun sarıya dönmesine yol açtı. İnkumu sahil bölgesine serinlemek için gelen vatandaşlar ise suyun renginin değişmesine aldırış etmeden tatilin tadını çıkartmaya çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.