Depremde hayatını kaybeden Cansu öğretmen toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde öğretmenlik yaptığı Hatay'da eşi ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ve 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Cansu Kavlak, memleketi Bartın'da toprağa verildi.

Öğretmen Cansu Kavlak ve eşi Mustafa Kavlak, meydana gelen depremde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Cansu Kavlak'ın cenazesi, enkaz altından çıkarılmasının ardından memleketi Bartın'a getirildi. Çiftlik köyü Baklacıoğlu Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesi Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Cansu Kavlak'ın ailesine taziye dileklerinde bulundu. Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Cansu Kavlak'ın cenazesi köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Bartın Garnizon Komutanı Dz. Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, CHP İl Başkanı Selim Karakaş, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.