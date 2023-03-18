Depremzede 100 çocuk, gösteri maçını 2-0 kazandı

Bartın'da geliri depremzedelere bağışlanacak olan gösteri maçında kenti Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Bartınspor ile 100 depremzede çocuk yeşil sahada karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 kazanan depremzede çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Bartın, Ulus ve Adbipaşa Yardımlaşma Derneği (BUKAD) tarafından organize edilen spor organizasyonunda Bartınspor, 100 depremzede çocukla gösteri maçı yaptı. Bartın Atatürk Stadyumu'nda oynanan gösteri maçı öncesinde üstlerinde ay-yıldızlı Milli Takım forması ile sahaya çıkan depremzede çocuklar oyunlar oynayarak eğlendi.

Afet bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin alkışlarla selamlandığı stadyumda gösteri maçını depremzede aileler ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Depremzede çocuklardan 16 yaşındaki İklimay Akdağ, "Bugün buraya maç yapmaya geldik. Tam 100 çocukla maç yapacağız. Çanakkale Zaferi ile beraber. Bugün burada maçın iyi geçeceğini düşünüyorum. Biz daha kalabalığız ama hangimizin kazanacağını bilmiyorum. Dostluk kazansın. Önemli olan burada eğlencesi, mutlu olabilmek. Onun için burada 100 çocuk olarak, depremzede olarak toplandık" dedi.

Depremzede çocuklardan biri olan 15 yaşındaki Gülnisa Demir ise maç öncesi yaptığı konuşmada, "Kahramanmaraş Elbistan'dan geldim. Evlerimizi kaybetsek de kaybettiklerimizle güçleniyoruz. O yüzden maçı da biz alacağız. Alamasak bile dostluk kazansın. Çünkü biz dostuz burada" ifadelerinde bulundu.

Deprem sonrası Kahramanmaraş'tan Bartın'a gelen ve KYK yurdunda misafir edilen ailelerden Mehmet Çağal ve Tuğba Çağal çifti ise, "Biz Adıyaman'dan geldik. Evimiz tamamen yıkıldı. İş yerimizde yıkıldı. Burada yurtta kalıyoruz. Çocuklar eğleniyor, sağ olsunlar herkes yardımcı oluyor. Bartın halkına çok teşekkür ediyoruz. Bize çok yardımcı oldular. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Ergün Penbe: "O kadar güçlü bir ülkeyiz ki çok çabuk üstesinden gelebileceğimize inanıyorum"

Gösteri maçında Bartınspor forması giyen eski milli futbolcu Ergün Penbe ise geliri depremzedeler için kullanılacak gösteri maçında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Talihsiz bir deprem yaşadık. 100 yılın felaketlerinden birini yaşadık. Yaşamayan bilemez. Gerçekten orada kaybettiklerimiz ve orada göçük altından çıkıp hayatlarına devam eden insanlar adına çok üzücü bir olay. Allah İnşallah bir daha ülkemize yaşatmaz. Bu konuda herkese büyük işler düşüyor. Özellikle çocuklarımıza, onlara tutunabileceği, meşgul olabilecekleri bir şeyler vermemiz lazım ki bu psikolojiden uzaklaştırabilelim. O kadar güçlü bir ülkeyiz ki çok çabuk üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Çünkü her zaman kenetlenmesini bilen, düştüğü zaman yerden kalkmasını bilen bir ülkeyiz. Kenetlenme konusunda her zaman diğer ülkelere göre çok daha iyi ve başarılı olan bir ülkeyiz. Herkesten Allah razı olsun emeği geçen. Bende burada olmaktan son derece mutluyum" dedi.

Maç sonunda Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, depremzede çocukların giydiği formaları imzalayarak, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.