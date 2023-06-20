İhlas Haber Ajansı

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Dere taştı, turizm kenti Amasra sular altında kaldı

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da etkili olan sağanak sonrası dere taştı.

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da etkili olan sağanak sonrası dere taştı. Taşkın sonrasında cadde ve sokaklar sular altında kalırken, çok sayıda ev ile iş yerini su bastı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyarı yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesinde sağanak hayatı felç etti. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sahilleriyle tanınan ilçede cadde ve sokaklar sağanak sonrası Horhor Deresi'nin taşması sonucu sular altında kaldı. Metrekareye 66 kilogram yağışın düştüğü ilçede çok sayıda dükkan ve evi su bastı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

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