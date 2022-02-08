Dereceye giren güreş takımından Başkan Uzun'a ziyaret

Takım, derece elde etmenin ardından Ulus Belediye Başkanı Hüseyin Uzun'u makamında ziyaret etti.

Edirne'de düzenlenen büyükler Türkiye güreş şampiyonasında, Grekoromen stilde 65 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Murat Olukman 79 kilogramda Türkiye üçüncüsü Ahmet Erfidan, Serbest stilde 65 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Murat Olukman ve 70 kilogramda Türkiye üçüncüsü Ahmet Erfidan oldu. 35 Kulübün katıldığı şampiyonada takım halinde 3. Olan Ulus Çınar Spor Güreş. takımının sporcuları İle Antrenörler Tolga Karakaya, Gökhan Dumlunun başarıları ilçe merkezinde sevinçle karşılandı.

Edirne'de düzenlenen Büyükler Türkiye güreş şampiyonasından Türkiye 3. Olarak dönen sporcularımız Murat Olukman, Ahmet Erfidan ve Antrenör Tolga Karakaya Belediye Başkanı ve Ulus Çınar spor klüp başkanı Hasan Hüseyin Uzun'u makamında ziyaret ettiler. Başkan sporcuları tebrik ederek, Ulus'umuza bir kere daha bu gururu yaşattıkları için teşekkür etti.