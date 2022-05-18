Dikkatsiz sürücü köpeği ezdi, yoluna devam etti

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir otel işletmecisi tarafından sahiplenilen ve bakımları yapılan köpeğin üzerinden geçtiğimiz eylül ayında araç geçti. Ezilen ‘Zekiye' isimli köpeğin bir bacağı kesildi. Köpeği sahiplenen otel işletmecisi köpeğe tekerlekli yürüteç yaptırarak hayata tutunmasını sağladı.

Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda ise yol kenarında yatan köpeğin üzerinden bu defa bir araç geçti. Aracın sürücüsü araçtan inip köpeğin durumunu inceledi ve daha sonra aracına binip yola devam etti. Köpeği sahiplenen otel işletmecisi tarafından veterinere götürülen köpeğin bir bacağında ezilmeler olduğu anlaşıldı. Bacağı alçıya alınan köpeği ezen sürücüden şikayetçi olunduğu, konuyla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Bülent Bostancı

