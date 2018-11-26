Diyabet Okulu diplomaları verildi

Bartın'da Devlet Hastanesinde açılan ve diyabet hastalarının hastalıkla doğru mücadele etmesi için faaliyet gösterecek olan Diyabet Okulunda ilk eğitimlerin ardından diplomalar törenle teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı' kapsamında diyabetin etkin tedavisi ve güvenli takibi amacıyla Bartın Devlet Hastanesinde açılan ve diyabet hastalarının hastalıkla doğru mücadele etmesi için faaliyet gösterecek olan Diyabet Okulundaki ilk eğitim, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevgül Fakı ve Diyabet hemşireleri tarafından verildi. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda diplomaları verildi. Uzm.Dr.Sevgül Fakı, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı' kapsamında Bartın Devlet Hastanesinde açılan ve ilk katılım grubuna eğitimin de verildiği Diyabet Okulu hakkında "Bilinçli ve farkındalığa sahip bir diyabet hastasının oluşmasında okulun önemli bir katkısı olacağını ifade etti. Fakı, “Bartın Devlet Hastanesinde açılmış olan Diyabet Okulunda ayda iki defa katılımcılara eğitim verilecek olup, eğitime katılmak isteyenlerin, Bartın Devlet Hastanesi Diyabet Birimine müracaat etmeleri yeterlidir” dedi.