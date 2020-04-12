İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğaya yem ve su bırakıldı

Bartın’da sokak hayvanları için doğaya mama ve su bırakıldı.

Bartın'da sokak hayvanları için doğaya mama ve su bırakıldı.


Bartın'da korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mama ve su takviyesi yapıldı. Müdürlük personelleri belde, ilçe ve tatil bölgelerindeki sokak hayvanları için doğaya yem ve su bıraktı. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için gerekli çalışmaların devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.