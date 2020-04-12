Doğaya yem ve su bırakıldı

Bartın'da sokak hayvanları için doğaya mama ve su bırakıldı.

Bartın'da korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mama ve su takviyesi yapıldı. Müdürlük personelleri belde, ilçe ve tatil bölgelerindeki sokak hayvanları için doğaya yem ve su bıraktı. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için gerekli çalışmaların devam edeceği belirtildi.