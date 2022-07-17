Domuz tuzağına yakalanan boz ayı kurtarıldı

Olay ilçeye bağlı Ulukaya köyü Şelale üstü mevkiinde meydana geldi. Ayı sesi duyan vatandaşlar, bölgeye geldiklerinde bir ayının domuz tuzağına yakalandığını gördü. Yanında yavrusu da bulunan boz ayı kapandan kurtulmaya çalışsa da başarılı olamazken, durum jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Görevliler tarafından uyutulan boz ayı daha sonra yakalandığı telin arasından kurtarıldı. Ayının kurtulmak için hareket ettiği sırada vücudunda oluşan yaraya ilk müdahale veteriner hekim tarafından yapıldı. Kendine gelmesi beklenen ayı daha sonra doğaya bırakıldı.