Down Sendromlu Berkant hayaline kavuştu

Bartın'da Down Sedromlu Berkant Koşar'ın makam aracı hayali Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural sayesinde gerçek oldu.

Bartın'da Umut Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu'nda okuyan 17 yaşındaki Lise 1 öğrencisi Down Sedromlu Berkant Koşar siyah makam aracı hayaline kavuştu. Gencin hayali Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural'ın duyarlılığı sayesinde gerçeğe dönüştü. Müdür Vural gencin hayalini gerçekleştirmek için makam aracını ve korumalarını okula gönderdi. Annesi Semra Koşar ile araca binip şehir turu atan Berkan Koşar, Karaçay Mevki'indeki polis kontrol noktasını da ziyaret ederek polislik mesleğini tanıma şansı buldu.

Üzerine giydirilen polis yeleği ile araçta gezme şansı bulan Koşar'ın annesi Semra Koşar, “Oğlum bügün çok mutlu oldu. Emniyet Müdürümüze çok çok teşekkür ederim. Siyah bir araba istiyordu. Arkasından ekip otomobilin gelmesini istiyordu. Farkındalığını daha fark etti ve mutlu oldu” dedi.