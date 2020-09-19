Down sendromlu korona hastasına doğum günü sürprizi

Korona virüse yakalanan ve Bartın Devlet Hastanesi pandemi servisinde tedavi gören down sendromlu Saime Yılmaz'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Bartın'da yaşayan down sendromlu Saime Yılmaz bir hafta önce korona virüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Yılmaz Bartın Devlet Hastanesi Pandemi servisinde tedavi altına alındı.

Doktorlar başta olmak üzere serviste görevli tüm sağlık çalışanlarının yakından ilgilendiği Yılmaz 32'nci yaşına da hastanede girdi. Bartın Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Beyhan Güner ile pandemi servisinde görevli sağlık çalışanları aldıkları pasta ile Yılmaz'a sürpriz yaptı. Doğum günü pastasının mumunu üfleyen Yılmaz, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Yılmaz'ın anne ve babasının da ev karantinasında olduğu öğrenildi.