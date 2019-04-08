İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Dünya Sağlık Günü'nde stant açtılar

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından ‘Dünya Sağlık Günü’ dolayısıyla stant açıldı.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından ‘Dünya Sağlık Günü' dolayısıyla stant açıldı.


Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından ‘Dünya Sağlık Günü' çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik ile SHMYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Özdemir Öge tarafından öğrencilere bel çevresi ölçümü, beden kitle indeksi ölçümü, kan basıncı ölçümü, kan glukoz düzeyi ölçümü ve göz sağlığı konularında eğitimleri verildi.


Eğitimlerin ardından kurulan stantlarda sağlıklı yaşam konusunda bilgiler verilerek, broşürler dağıtıldı. Standı ziyaret edenlere boy, kilo, tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı.


‘Dünya Sağlık Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikle bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Karadağ, insan sağlığının önemi hususunda daha bilinçli olunması gerektiğini söyledi.


Yoğun ilgi gören etkinlik, katkı sunanlara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.