Dünya Şampiyonu Burhan Akbudak, Rektör Uzun'u ziyaret etti

Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında grekoromen stil 82 kiloda birincilik kürsüne çıkan Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencisi, milli sporcu Burhan Akbudak, Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. Ziyarette, BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ayça Genç ve Doç. Dr. Fatih Yaşartürk de yer aldı. Önümüzdeki döneme dair çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ifade eden Akbudak, "Antrenörlerimin ve değerli hocalarımın destekleriyle yeni şampiyonalara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Her dönem daha iyi olmak, üniversitemi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için gayret gösteriyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Orhan Uzun: "Üniversitemiz, milli sporcularının yüksek gayretleri neticesinde madalya sayısını sürdürülebilir bir şekilde artırmaktadır"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun ise Bartın Üniversite'sinde okuyan sporcuların her platformda ülkemizi ve üniversitelerini gururla temsil ettiklerini ifade etti. Rektör Uzun, "Milli sporcuların tercih ettiği bir yükseköğretim kurumu olan üniversitemiz, milli sporcularının yüksek gayretleri neticesinde madalya sayısını sürdürülebilir bir şekilde artırmaktadır. Bu sporcular arasında yer alan Burhan Akbudak da madalyalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Genç sporcumuz son olarak Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında altın madalyaya uzanarak kendisini tekrar kanıtlamış oldu. Bir kez daha kutluyor başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Spor Bilimleri Fakültemiz cazibe merkezi haline geldi"

Alınan madalyaların tesadüf olmadığını da kaydeden Rektör Uzun, “Türk Sporuna değer katma yolunda gösterdiğimiz gayretlerin sonucunda Spor Bilimleri Fakültemiz bir cazibe merkezi haline geldi. Elbette burada sadece konu fiziki imkânlar değil. Bunun yanında insan kaynağı da çok önemli. Uzun yıllardır Spor Bilimleri Fakültemiz adından ve başarılarından söz ettiriyorsa burada değerli akademik ve idari insan kaynağımızın çok büyük emekleri var. Bu takım çalışmasını ortaya koyan, sporcularımızın ve öğrencimizin daima yanlarında olan başta Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan olmak üzere tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.