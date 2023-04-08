Dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında yer alan BARÜ, yeni renklerine bürünüyor

Yeşil Kampüs çalışmalarıyla birçok yeniliği ve ilkleri hayata geçiren Bartın Üniversitesinde (BARÜ) ‘Sürdürülebilir Kampüs' çalışmaları devam ediyor. Binlerce bitkinin yetiştiği ve farklı ağaç türlerine ev sahipliği yapan Kutlubey Yerleşkesinde biyolojik çeşitlilik arttırılıyor. Mevsimine uygun olarak yeşil alanların bakım ve yenileme işlemlerinin yapıldığı BARÜ'de şimdi ise boyları 3 ile 6 metre arasında değişen yetişkin ağaçlar dikiliyor.

Çınar, Dişbudak, Mimoza, Sedir, Manolya…

Kutlubey Yerleşkesinde yaklaşık 5 aydır devam eden çalışmalarla akağaç, ardıç, berberis, çınar, defne, dişbudak, fıstık çamı, ıhlamur, kayın, kestane, mimoza, palmiye ve sedir gibi türlerin olduğu 5 bin 277 fidan dikildi. Bakım ve yenileme çalışmaları dahilinde var olan ağaçların kuruyan dalları tek tek temizlenerek rahat nefes almaları sağlandı. Şimdi ise 250 adet saksılı fidan ile gelen batı çınarı, pembe çiçekli dişbudak, mimoza, lale ağacı, sedir ve manolyadan oluşan yetişkin ağaçların dikimine başlandı.

“Doğanın tüm renklerini yerleşkelerimizde buluşuyor”

BARÜ'nün dünyanın seçkin üniversitelerini yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendiren Green Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasına göre Türkiye'nin en iyi 9'uncu, Dünya'nın ise 159'uncu yeşil kampüsü olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs' anlayışıyla çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Rektör Uzun, “Yeşil kampüs çalışmalarımız dahilinde tüm bileşenlerimizin içerisinde yer aldığı düzenlemeleri ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutlara dikkat edilerek gerçekleştiriyoruz. Büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz çalışmalarımızla yaya ve bisiklet kullanımına öncelik sağlayan, engelli kullanıcıların rahat dolaşımına imkân tanıyan, doğal hayatın sürdürülebilirliğini önceleyen, çevreci ve düşük tüketimli uygulamaları hayata geçiriyoruz. Oluşturduğumuz doğal gölet başta olmak üzere birçok faaliyetimizle su ve enerji dengesine dikkat ediyoruz. Atık yönetimi konusunda da örnek bir kurum olan Üniversitemizde daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle biyolojik çeşitliliğimiz de her geçen gün artıyor. Bu düşüncelerle Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Dekanımız Prof. Dr. Erol Kırdar ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanımız Gökhan Arslan ile birlikte tüm insan kaynağımıza değer katan gayretleri için en içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.