El emeği ürünler fuarda satışa çıktı

El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Bartın Belediyesi tarafından Belediye Sosyal Tesislerinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın açılış töreni Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

“Tüm halkımızı fuarımıza bekliyoruz”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Bartın Belediyesi El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarının başlangıcından bu yana tam 20 yıl geçti. Bugün kurum, kuruluş ve hanımefendiler olmak üzere 67 katılımcımız var. 4 gün devam edecek El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarının hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm halkımızı fuarımıza bekliyoruz” dedi.

Bartın Valisi Sinan Güner ise “ Bu tür fuarlar hem il ekonomisine hem de aile ekonomisine katkı sağlayan organizasyonlar. Bu tür projelerin ve fuarların devamını Sayın Belediye Başkanımızdan istirham ediyorum. Fuarın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve protokol üyeleri stantları gezerek yapılan ürünleri incelediler.

67 standın kurulduğu fuarda derneklerin, okul ve eğitim kuruluşlarının, ev hanımlarının işlediği takı, yağlı boya ve filografi tablolar, el yapımı sabunlar, mumlar, teraryumlar, tel kırma ve tel sarma el işleri, kıyafet ve yiyecekler satışa sunulurken yılbaşı öncesi yakınlarına hediye almak isteyenler de fuara daha ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce ürünün sergilendiği Bartın Belediyesi 20. El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı, 30 Aralık Pazartesi gününe kadar açık kalacak.