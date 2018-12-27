El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı

El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleşen açılış törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, fuarı her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini belirterek katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Akın konuşmasında” Bu fuarın bu yıl 19.sunu gerçekleştiriyoruz. Artık geleneksel hale gelmiş vaziyette. Her şey den evvel Bartın'a hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten Bartın'daki el işleri bizimi için çok önemli. Yıllardır devam eden bir el işleri sanatımız var. Bunu meydana çıkartmak istiyoruz. Derneğimiz vasıtası ile zaman zaman bunu yapmaya çalışıyoruz ama bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Allah nasip ederse el sanatlarının yapılacağı yerle ilgili eski öğretmen evinde bir proje yapıyoruz. Orayı yıkarak dört katlı bir bina yapacağız. O binanın içerisinde el sanatları çalışmaları gerçekleştirilecek. Yer arama mecburiyetinde kalmayacağız. Projelerimizden bir tanesi budur. İmar ile ilgili sıkıntılar yüzünden bugüne kadar beklemek zorunda kaldık. Şimdi ise projeyi gerçekleştirip el sanatları işleriyle uğraşan hanımefendi ve beyefendilere orayı tahsis edeceğiz. Bugün burada 8 dernek, kurum ve kuruluş var. 74 tane de katılımcı var. Fuarımızın bütün katılımcılara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bereketli olsun” dedi.

Başkan Cemal Akın açılış konuşmasının ardından fuarı ziyaret eden Bartın Valisi Sinan Güner, eşi Uzman Dr. Beyhan Güner ve Protokol üyeleri ile birlikte stantları gezdi. Bartın Belediyesi tarafından bu senen 19.'su düzenlenen El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı 30 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak.