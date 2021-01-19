Elektrik, su ve ulaşım olmayan köyde vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor

Bartın'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Ulus ilçesine bağlı Akören Söküler köyü Düzeren Mahallesi'ne 4 gündür ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı köyde 3 gündür devam eden elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömülen vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı Bartın'ın yüksek kesimlerinde hayatı felç etti. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Söküler köyü Düzeren Mahallesi'ne 4 gündür ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının 110 santimetreye yükseldiği köyde vatandaşlar kesintiden dolayı 3 gündür elektrik olmadan yaşıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan ve 3 gündür elektrik verilemeyen köyde dış dünya ile tüm bağlarının koptuğunu ifade eden vatandaşlar, “4 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yollarımız kapalı. Kar kalınlığı yer yer 110 santimetreye ulaştı. 3 gündür elektriklerimiz yok. Telefon şebekeleri çekmiyor. Kar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hiçbir şekilde iletişimimiz yok. Köyümüzde 15 civarı yaşlımız var. Ekmek ve su gibi ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Sularımız olmadığı için bizlerde kar eritip onu içiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Halimiz ne olacak bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.