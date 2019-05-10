Emniyetten dronlu yaya yolu denetimi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaya ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü araçların yaya geçitlerinde trafik kurallarına uyup, uymadıklarını denetlemek için sürdürdüğü faaliyetlerine devam etti. Bu kapsamda Bartın Kültür Merkezi önünde Drone destekli yaya geçiti denetimi yapıldı. Denetimlerde araç sürücülerinin yaya geçidindeki geçiş üstünlüğüne uyup uymadıkları denetlendi. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde yayalara geçiş üstünlüğü sağlamayan araç sürücülerinecezai işlem uygulanarak uyarılada bulunuldu.