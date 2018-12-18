Emniyetten güvenli eğitim mesaisi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul önlerinde gezen şüpheli şahıslara ve okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Okul önlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve okul servislerinin kurallara uygun taşıma işlemi yapması için yapılan çalışmalarda, kusurlu bulunan servis şoförlerine ceza kesilirken, şüpheli şahıslar da GBT taramasından geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Mobil Okul timlerinin katıldığı denetimlerde drone da kullanıldı.