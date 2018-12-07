Emniyetten huzur ve güvenlik denetimi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün kent ve okul güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği denetimler yoğun şekilde devam etti. Bu kapsamda yapılan son denetimlerde 689 şahıs güvenlik sorgusundan geçerken, 58 okul çevresi, 52 okul servisi, 73 otomobil,14 kahvehane ve 18 kafe kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1 araç trafikten men edilirken, 5 araca da trafik kurallarına uymadıkları için 921 TL para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 3 şahsın da yakalandığı denetimlerde ayrıca 3 şahsa kapalı alanda tütün mamulü tüketmekten toplam 372 TL idari para cezası uygulandı.