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Emniyetten kumar denetimi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kumar denetimlerinde 3 aranan şahıs yakalandı.


Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kahvehane, kıraathane, dernek, lokal, kooperatiflere kumar denetimi yapıldı. İl genelinde 15 ekip ve 57 personelle yapılan denetimlerde 1325 şahıs sorgulanırken, 67 kahvehane, 8 cafe, 5 dernek lokali ve 2 içkili işletme denetlendi. Denetimlerde dolandırıcılık, mühür bozma, işyerinde ve eklentilerinde yağma suçlarından aranan 3 şahıs da yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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