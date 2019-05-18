Emniyetten kumar denetimi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kahvehane, kıraathane, dernek, lokal, kooperatiflere kumar denetimi yapıldı. İl genelinde 15 ekip ve 57 personelle yapılan denetimlerde 1325 şahıs sorgulanırken, 67 kahvehane, 8 cafe, 5 dernek lokali ve 2 içkili işletme denetlendi. Denetimlerde dolandırıcılık, mühür bozma, işyerinde ve eklentilerinde yağma suçlarından aranan 3 şahıs da yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.