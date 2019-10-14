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Emniyetten sahte içki ve cinsel uyarıcı hap operasyonu

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda cinsel uyarıcı hap ve sahte içki ele geçirildi.


Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı cinsel uyarıcı hap ve sahte içki satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda M.K. isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda; 5 adet viski yapımında kullanılan kit, 5 şişe sahte rakı, 4 şişe sahte viski, 1 adet 5 litrelik etil alkol, 20 adet (her bir kutuda 7 adet ürün) oral jel, 1 adet geciktirici sprey, 4 adet (her bir kutuda 7 adet ürün) oral jel, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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