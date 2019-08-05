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Emniyetten sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu

Bartın’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 kök Hint keneviri ile birlikte 9 adet ekstasy hap, 3,50 gram esrar ele geçirildi.

Bartın'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 kök Hint keneviri ile birlikte 9 adet ekstasy hap, 3,50 gram esrar ele geçirildi.


Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 9 adet ekstasy hap, 3,50 gram esrar maddesi, 35 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs yapılan işlemlerden sonra serbest bırakılırken 1 şahıs ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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