En güzel karne hediyesi ‘Robotik Kodlama Eğitimi' oldu

Bartın Üniversitesi öğretim elemanları eğitim ve öğretime verilen yarıyıl tatiliyle birlikte 08-12 yaş grubu öğrencilere yönelik “Robotik Uygulamaları ve Kodlama Eğitimi” kursu verdi. Karnelerini alan öğrenciler, dünyanın her yerinde başarıya ulaşabilecek ve fark yaratabilecek bireylerin sahip olması gereken 21. yüzyıl öğrenme becerileri olan, bilgi-işlemsel düşünme, algoritmik düşünme, analitik düşünme, üretkenlik, işbirliği ve problem çözme becerilerini geliştirmeye katkı sağlayan robotik kodlama eğitimi aldılar.

Bartın Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) tarafından verilen kursla ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan yeterliliklerinin geliştirilmesine destek olmak ve verilen eğitim ile öğrencilerde gerekli altyapının oluşturulması hedeflendi. Eğitimler kapsamında öğrencilere kendi yaş seviyelerine uygun içerik ve etkinliklerle robotik kodlama ile ilgili kuramsal ve uygulamalı boyutlarıyla bilgi, beceri ile yetkinlik kazandırılmasına gayret edildi. Öğrencilere robotik kodlama dersleri kapsamında popüler bir eğitim yaklaşımı haline gelmeye başlayan STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitiminin temelleri de aktarıldı.

Bartın Üniversitesi'nin tüm birimlerinde hedeflendiği gibi Bartın Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de bölgenin gelişimine katkılar sunduğunun ve sunmaya devam ettiğinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemiz Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgemizin hayat boyu öğrenme gereksinimlerini karşılama yönelik faaliyetlerle geleceğimize değer katmaktadır. Bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik işgücü ve becerileri geliştirmek için çeşitli programlar açan BÜNSEM, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı da en iyi şekilde hazırlamak için ciddi gayret gösteriyor. Bunlardan sadece biri olan ‘Robotik Uygulamaları ve Kodlama Eğitimi' ile de 08-12 yaş grubu öğrencilerimize içinde bulunduğumuz yüzyılın öğrenme becerilerinin temellerini veriyor. Sunulan bu katkılardan dolayı emeği geçen tüm akademisyenlerimizi kutluyorum.” dedi.