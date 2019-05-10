Engelli vatandaşlar farkındalık için yürüdü

Bartın'da Engelliler Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Bartın'da Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. Bülent Ecevit Bulvarı'ndan başlayıp Hükümet Caddesi boyunca devam eden yürüyüşe Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi ve Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği (BOED-DER SK), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Umut Özel Eğitim Okulları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, İŞKUR İl Müdürü Adnan Arslan, Bartın Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, engelliler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona ererken Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi ve BOED-DER SK, meydandaki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

“Sorunlarımıza çözüm bulunmasını istiyoruz”

Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Akalın yaptığı basın açıklamasında engellilerin ülkemizde yaşadığı sorunlara temas etti. Akalın şöyle konuştu: "Ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Engelliler bir yandan yeni haklar ya da olanaklar kazanırken diğer yandan da yeni sorunlarla veya uygulamada karşılaşılan sorunlarla yüz yüze bırakılıyor. Engelliler Haftası başlarken engellilerin içinde bulunduğu sorunları kamuoyu ile paylaşmak ve yetkililerden çözüm bulmalarını isliyoruz. 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Yasa'ya göre kamuya açık alan, bina ve ulaşım araçlarının başta engelliler olmak üzere herkes için erişilebilir olmasının sağlanması gerekiyordu. Konulan sürelere uyulmadı, defalarca süre ertelemesi yapıldı. Ve artık yasanın gereklerini yerine getirilmesi neredeyse unutuldu. Çeşitli defalar ilan edilen istihdam seferberliklerine rağmen engellilerin hem özel sektörde hem de kamuda en azından yasa ile konulmuş kotalar oranında istihdam edilmesi gerekiyordu, engelliler istihdam konusunda da unutuldu.” dedi.

"Engellilerimiz hala hakları olan noktaya getirilemedi"

Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Berna Şengün ise konuşmasında şunları kaydetti: "Engelliler günü kutlanacak bir gün olmamakla beraber toplumsal farkındalık ve engellilerin sesini duyurabilmesi için son derece öne arz etmektedir.Engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek toplumsal hayatta diğer bireylerle eşit koşullarda tam etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapıldığı 5378 sayılı yasa 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Engellilerimiz bir yandan yeni haklar ve olanaklar kazanırken bir yandan da uygulamada ki eksiklikler ve sorunlar nedeni ile eğitim, sağlık, istihdam, bakım hizmetleri başta olmak üzere pek çok alanda mağduriyetleri devam etmektedir. Yasa çıkalı 14 yıl olmasına rağmen ülke nüfusunun yüzde 12'sini oluşturan engellilerimiz hala hakları olan noktaya getirilememiştir. Engelli bireylerin dezavantajlı durumda olmalarının sebeplerinden bazıları da kamuya açık alan, bina ve ulaşım araçlarının başta engelliler için uygun olmayışı, erişilebilir olmaması, engellilerin toplumsal hayata katılımını güçleştirmektedir” şeklinde konuştu.