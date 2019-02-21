Engelsiz sanat evi ile hayatı öğrenecekler

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yapımı bir yıl içinde tamamlanan hizmet binasında, engeller aşılarak öğrencilere birbirinden farklı eğitimler verilecek.

Bartın Belediyesi tarafından, Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği ve Spor Kulübü (BOED - DER SK) ile ortaklaşa organize edilerek yapımı tamamlanan Bartın Belediyesi Engelsiz Sanat Evi, çalışmalarına başladı. BOED - DER SK tarafından organize edilen Bartın Belediyesi Engelsiz Sanat Evi'nin çalışmalarında 11 gönüllü öğretmen yer alıyor. Haftanın 6 günü 30 öğrenciye farklı zaman dilimlerinde eğitimler veren kurum, birbirinden farklı aktivitelerle engelli öğrencilere hayatı öğretecek.

“Yaşamlarını kolaylaştıracak beceriler kazanacaklar”

BOED - DER SK Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Berna Şengün, Bartın Belediyesi Engelsiz Sanat Evi çatısı altında yapılacak olan faaliyetlerle ve projenin yapım aşaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şengün, “Bizler, Otizmli ve engelli aileleri olarak dernekleşmek suretiyle bir araya geldik. Çocuklarımıza temel eğitimden fazlasını verebilmek adına araştırmalar yaparak bir takım sosyal etkinlikler yapmaya çalıştık. Bu süreçte 5 Nisan 2017 tarihinde Bartın Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın ile bir programda sohbet etme fırsatı bulduk. Burada kendisine yaptığımız çalışmaları anlatarak kendi imkanlarımızla üstesinden gelemediğimiz bir takım ihtiyaçlarımızı ifade etme fırsatı bulduk. Kendisinden aldığımız tavsiyelerle 17 Mayıs 2017'de Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği'mizi kurduk. Bir buçuk yılı aşkın süre ile geçici dernek binamızda Üyelerimize dernek çatısı altında gönüllü eğitimcilerimizle birlikte bireysel eğitim desteği vermeye başladık. Yaz tatillerinde ve ara tatillerde yaptığımız çeşitli ekinliklerle bireysel destek eğitimlerimizi sürdürdük. Bu süreçte Belediye Başkanımız Cemal Akın'ın destekleri ile büyük mesafeler kat ettik. Dernek Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Proje ekibiyle gerçekleştirdiğimiz toplantı sonucunda Bartın Belediyesi Engelsiz Sanat Evi projesini hayata geçirme kararı aldık. Bu süreçten itibaren yoğun çalışma ile yeni yuvamızı tamamlayarak çalışmalara başladık. Çocuklarımız burada yaşamlarını kolaylaştıracak bereciler kazanacaklar. İnşallah emeklerimizin karşılığını hep birlikte alacağız” dedi.

Çamaşır, bulaşık, dikiş makinesi kullanacaklar

BOED - DER SK Başkanı Berna Şengün, Bartın Belediyesi Engelsiz Sanat Evi çatısı altında yapılacak olan faaliyetlerin en önemli kısımları ile ilgili bilgiler de verdi. Şengün, “Özellikle temel eğitimlerini tamamlayarak mezun olan öğrencilerimize burada yaşamlarını kolaylaştıracak beceriler kazandırmaya çalışacağız. Gönüllü öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımıza çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi kullanmayı öğretecek, dikiş makinesinde yapabildikleri kadar söküklerini ya da yapmak istedikleri tasarımları yapmalarına imkan sağlayacağız. Kurumumuzda yapacağımız faaliyetler kapsamında bireysel destek eğitimi verdiğimiz öğrencilerimize mutfak eğitimleri kapsamında yemek pişirmeyi öğreteceğiz. Burada öğrendikleri yemekleri pişirerek arkadaşlarına ve ailelerine ikram edecekler. Bu çalışmalar ile yaşamları boyunca kendilerini idame ettirebilecekleri beceriler kazandırmaya çalışacağız. Bartın Belediyesi Engelsiz Sanat Evi faaliyetleri kapsamında üye öğrencilerimize öğretmenlerimiz tarafından spor eğitimi verilecek. Bu çalışmada spor becerileri kazandırmak, uygun beden ağırlığı ve formuna sahip olmalarını sağlamak, fiziksel uygunluklarını geliştirmelerini sağlamak, özgüven kazanmalarını, başarı duygusunu ve rekabeti yaşamalarını, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmelerini sağlamak, yaşam boyu spor alışkanlıkları kazandırmak, toplumda kabul ve saygı gören yararlı ve üretken bireyler olabilme fırsatı vermek, aynı şekilde sanat çalışmaları ile kaynaşmayı sağlamak, el göz koordinasyonunu geliştirmek ve yeniliklere uyum sürecini geliştirmek temel amaçlarımızdandır” dedi.

Akın: “Belediye sosyal ve kültürel işlere değer vermezse çöle benzer”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bartın Belediye Başkanı olmadan önce 2000 yılından bu tarafa Umut Okulundaki kardeşlerimizle tanışmıştık. 5 yıl kurulan dernekte görev aldık. Ailelerin o çocuklarla ilgilenmesini asla unutamam. Özellikle de o annelerin. Göreve geldiğimizden bu güne kadar da elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Bir dediklerini iki yapmadık. Yalı'ya Umut Kafe'yi açtık. 2012 yılında belediyede Engelsiz Yaşam Komisyonu kurduk. 2012 yılından itibaren görme engellilerin yaya ulaşımını sağlayacak olan kılavuz yol düzenlemelerine başladık. 2012 yılında Yalı Sevgi Parkı'nda engelli çocuklarımız için oyun parkı kurduk. Özel Halk Otobüslerinin hepsini engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun hale getirdik. Özel eğitim gerektiren çocuklarımız ve gençlerimiz için müzik ritim grubu kurduk. Müzik eğitimi vermeye başladık ve hala devam ediyor. Yine tiyatro ve müzikle ilgili kurslarda zihinsel engellilerle ilgili çalışmaya başladık. 2015 yılı öncesinde belediye binası girişinde engelli asansörü yoktu onu gerçekleştirdik. 2015 yılında belediye binasının içine engelli vatandaşların kullanımına uygun tuvaletler yaptık. Bartın ve İnkumu'nda kaldırımlara ve plajlara iniş çıkış rampaları yaptık. Engelli kardeşlerimiz için 2014 yılında Umut Kafe'yi gerçekleştirdik. Engelli sporcularımıza destek verdik. Teniste Bartın Belediyesinin katkılarıyla Bartın'dan Avrupa şampiyonu çıkardık. Engelsiz yaşam için faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarına destek vererek Sakatlar Derneğimize de bir yer tahsisi yaptık. Üst geçitlere 2015 yılında engelli asansörleri yaptık. Yine belediye kültür ve sosyal işler müdürlüğünde devam eden kurslara engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun asansörler yaptık. 2016 yılında da Ankara Yön Engelsiz Sanat ve Gençlik Spor Kulübünün 3. Engelsiz Sanat Ödülünü Bartın Belediyesi olarak aldık. Engelsiz Sanat Evi'miz ise uzun yıllar atıl kalmış bölgenin de sıkıntılı bir yeriydi. BOED DER SK ile buraya epeyce gelerek olur mu olmaz mı diye görüştük. Burası 180 metrekarelik bir bina. Ortalama 500 bin TL'lik bir yatırımla burayı yaptık. Bu yeter mi, asla yetmez. En az 1000 metrekarelik olan bir yer arayışı içerisindeyiz. Tüm engel tanımayan kardeşlerimiz için bir yer daha yapmak istiyoruz ve yapacağız. Sosyal belediyecilik anlamı içerisinde Bartın'a katkı sağlamaya çalışıyoruz. Eğer belediye sosyal ve kültürel işlere değer vermezse çöle benzer. Bu Engelsiz Sanat Evi'nde kardeşlerimiz sanat, spor ve bireysel eğitimlerine destek olunacak. Buranın bütün giderlerini Bartın Belediyesi karşılayacak. Bunları yapmamız gerekiyor. Yapmazsak olmaz. Engelsiz Sanat Evi'nin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum“ dedi.