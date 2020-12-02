Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı'na bağlı Türkiye Ulusal Ajans uzmanları tarafından Bartın Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi öğretim elemanlarının katılımıyla “Erasmus+ Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı” gerçekleştirildi.

Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından gerçekleştirilen toplantı çevrimiçi olarak düzenlendi. Toplantıda Türkiye Ulusal Ajansı uzmanları tarafından “Erasmus+ Programı Tanıtımı ve Stratejiler”, “İyi Proje Hazırlamaya Yönelik İpuçları”, “Erasmus+ Projelerinden Stratejik Ortaklık”, “Bilgi Ortaklığı”, “Sektörel Beceri Ortaklığı ve Kapasite Geliştirme Projeleri” konularında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi öğretim elemanlarına katıldığı etkinlikte konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim toplantısının önemine değindi.

Rektör Uzun, “Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Avrupa Birliği programlarını en etkin şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu noktada Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen toplantının proje yapma konusundaki yetkinliğimizi arttırması bakımından oldukça önemli buluyorum. Yayın sayılarını son 3 yılda 3 kata yakın bir yükseliş kaydeden; aynı şekilde dış fonlar tarafından desteklenen proje sayılarını katlayarak arttıran bir yükseköğretim kurumu olarak AB proje sayılarımızı da arttırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir gelişim göstererek nitelikli çalışmalar ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi daha fazla bilgiyi insanlığın hizmetine sunmaya hedefliyoruz. Bu düşüncelerle etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, her iki üniversitemizde de AB destekleri kapsamında yeni projelerin hayata geçirileceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü Dr. Rana Kasapoğlu Önder ise yapılacak projelerinin ülkemizin beşeri sermayesinin geliştirilmesine yönelik önemli katkılar sunacağını söyledi.

Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörlüğü uzmanlarından Abdullah Şahin 2021-2027 dönemine yönelik olarak Stratejik Ortaklık, Bilgi Ortaklığı, Sektörel Beceri Ortaklığı ve Kapasite Geliştirme Projeleri ile ilgili tecrübe paylaşımında bulundu.

Türkiye Ulusal Ajans Yükseköğretim Koordinatörlüğü uzmanlarından Deniz Demirkıran ise yükseköğretim alanında stratejik ortaklık projeleri ile ilgili ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi.

Bilgilendirme ve eğitim toplantısı karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.