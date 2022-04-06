İhlas Haber Ajansı

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Eriyen kar suları ırmak seviyesini yükseltti

Bartın’da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nda su seviyesi yükseldi.

Bartın'da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseldi. Yalı bölgesinde iskeleler, Çağlayan mevkiinde ise büfe ve yürüyüş yolları sular altında kaldı.


Bartın genelinde etkili olan sağanak yağışlar ve hava sıcaklıklarının artması sonucu kentin yüksek rakımlı bölgelerindeki kar örtüsü erimeye başladı. Hızla eriyen karlar kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.


Yalı bölgesinde iskeleler, Çağlayan mevkiinde ise büfe ve yürüyüş yolları sular altında kaldı.

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