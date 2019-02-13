Eski Sağlık Bakanı Akdağ, “Terörü Türkiye'de tamamen alt ettik”

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin ülke içerisindeki terörü tamamen alt ettiğini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat içi eğitim toplantısı için Bartın'a geldi.

Bartın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Akdağ, Terörün sadece belini kırmadık, terörü Türkiye'de tamamen alt ettik” dedi.

Ülke üzerinde oynanan oyunlara da dikkat çeken Akdağ; “Gerek PKK'nın, gerek son yıllarda DEAŞ'ın, gerekse DHKP-C'nin gerekse 15 Temmuz'da bütün hainliği ile ortaya çıkan FETÖ terörü, Türkiye bunları alt etmiş bir ülkedir. Türkiye bunu Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, gözbebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle alt etmiş durumdadır. Zaman zaman Suriye'deki meseleyle ilgili olarak maalesef AK Parti'mizin, Cumhurbaşkanımızın eleştirildiğine şahit oluyoruz. Sanki orada kendi vatandaşlarını bombalayanlar onlar değil de Türkiye Cumhuriyeti hatalıymış gibi konuşanlar var. Bu büyük bir haksızlık. Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla, çok mükemmel bir organizasyonla Fırat Kalkanı Harekatını yapmasaydık, Afrin Harekatını yapmasaydık, İdlib'te Mümbiç'te Türkiye varlığını göstermeseydi bize Suriye'den büyük bir bela geliyordu. Bu tamamen ortadan kalkmış değil. Biz PKK'yı Türkiye'de, bu topraklarda alt ettik, yok etme noktasına getirdik. Ama Suriye'de bir ordu kurdular. Biz Afrin'e girerken maalesef buna karşı çıkanlar oldu. Cumhurbaşkanımızın, dirayeti, kararlı duruşu sayesindedir ki bugün biz artık bölgemizde üstüne oyunlar oynanan değil, oynanan oyunları bozan ve mevcut oyunda da rol alan bir ülkeyiz. Birileri bunu anlayamıyor ya da bunu fark edemiyorlar. Bunun için Türkiye mevcut konjonktür içerisinde dış ilişkileri itibariyle bir AK Parti yönetimine, Cumhurbaşkanımızın güçlü yönetimine bugün ihtiyaç duyuyor. Milletimiz bunu gördüğü içindir ki kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı olarak seçti. Türkiye kendi şehirlerinde, Türk insanı kendi şehirlerinde daha huzurlu ve mutlu yaşamak için de AK Parti belediyeciliğini seçiyor. Ben inanıyorum ki 31 Mart'ta da Bartın'da bu böyle olacaktır” dedi.

Programa AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Aldatmaz, il ve ilçe teşkilatları katıldı.