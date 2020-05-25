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Evin bahçesine giren yavru ayılar telefonla görüntülendi

Bartın’ın Abdipaşa beldesinde aç kaldıkları için kente iki yavru ayı cep telefonu ile görüntülendi.

Bartın'ın Abdipaşa beldesinde aç kaldıkları için kente iki yavru ayı cep telefonu ile görüntülendi.


Bartın'ın Abdipaşa beldesinde iki yavru ayı kente inerek bir evin bahçesine girdi. Ev sakinlerinin şans eseri fark ettikleri ayılar, bir süre bahçede gezinerek yiyecek aradı. Daha sonra insan seslerinden ürken yavru ayılar bahçeden hızla kaçarak ormanlık alanda gözlerden kayboldu. Olay anı evde yaşayanlar tarafından an ve an kaydedildi.

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