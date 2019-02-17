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Evin çatısında çıkan yangın korkuttu

Bartın’ın Çayırlar mevkiindeki 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, yaşananlar cep telefonuna an be an kaydedildi.

Bartın'ın Çayırlar mevkiindeki 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, yaşananlar cep telefonuna an be an kaydedildi.


Edinilen bilgilere göre Çayırlar Mevkiindeki İsmail Kalmaoğlu'na ait binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdüğü yangında Kalmaoğlu ve ailesi kendilerini güçlükle dışarı attı. Bartın Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilen yangın mahalle sakinlerine de korku dolu anlar yaşattı. Bölgedeki vatandaşların cep telefonuna an be an kaydettiği yangında alevlerin metrelerce yükseldiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.


Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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