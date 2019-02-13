İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evlerini cephaneliğe dönüştürmüşler

Bartın’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde adeta cephanelik ele geçirildi.

Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde adeta cephanelik ele geçirildi.


Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bartın Merkeze bağlı Gökçekıran Köyünde ikamet eden E.Ö., R.Ö. ve M.Ö. isimli şahısların evlerinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu madde bulundurdukları duyumunu almasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından ekipler tarafından şahısların evlerine yapılan operasyonlarda 4 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 10 adet dinamit lokumu, 10 gram kubar esrar ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayda E.Ö., R.Ö. ve M.Ö. göz altına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.