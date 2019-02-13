Evlerini cephaneliğe dönüştürmüşler

Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde adeta cephanelik ele geçirildi.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bartın Merkeze bağlı Gökçekıran Köyünde ikamet eden E.Ö., R.Ö. ve M.Ö. isimli şahısların evlerinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu madde bulundurdukları duyumunu almasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından ekipler tarafından şahısların evlerine yapılan operasyonlarda 4 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 10 adet dinamit lokumu, 10 gram kubar esrar ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayda E.Ö., R.Ö. ve M.Ö. göz altına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.