Feci kazada yeni gelişme: 2 araç sürücüsü de tutuklandı

Bartın'da arızalanan otomobili iten şahsın arkadan gelen aracın altında kalarak hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kazaya sebep olan araç sürücüsü ile olayın ardından kaçan diğer aracın sürücüsü tutuklandı.

Bartın'da 31 yaşındaki Tanju Kalaycı'nın öldüğü ve 42 yaşındaki Mustafa Akkabak ile 50 yaşındaki Yusuf Kaynak'ında yaralandığı trafik kazasında serbest bırakılan diğer aracın sürücüsü Recep B. ile birlikte bugün yakalanan diğer aracın sürücüsü Gökhan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni delillerin ortaya çıktığı ve Bartın Cumhuriyet Savcılığının dosyayı yeniden açtığı öğrenildi. Açılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkartılan 2 araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Ocak akşamı meydana gelen kazada Mustafa Akkabak (42) ve Tanju Kalaycı (31), çalıştıkları otelden mesaileri bitince 74 DF 831 plakalı otomobilleri ile oturdukları Çeştepe köyüne gitmek üzere yola çıktı. İki arkadaş Zonguldak yolu üzerindeki Polisevi mevkiine geldikleri sırada otomobil arızalanınca Tanju Kalaycı aracı itmeye başladı. Bu sırada Recep B. (31) yönetimindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil kontrolden çıkarak otomobile çarptı. İki otomobil arasında kalan Kalaycı olay yerinde feci şekilde can verirken, arkadaşı Mustafa Akkabak ve Yusuf Kaynak ile diğer aracın sürücüsü Recep B. yaralandı. Olayda aşırı süratli olduğu ve kazaya neden olduğu iddia edilen diğer aracın sürücüsü Gökhan Ö. de kaçmıştı.