Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Bartın'da arızalanan otomobili iten şahsın arkadan gelen bir başka aracın altında kaldığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza dün gece yaşandı. Mustafa Akkabak (42) ve Tanju Kalaycı (31), çalıştıkları otelden mesaileri bitince 74 DF 831 plakalı otomobilleri ile oturdukları Çeştepe köyüne gitmek üzere yola çıktı. İki arkadaş Zonguldak yolu üzerindeki Polisevi mevki'ine geldikleri sırada otomobil arızalanınca Tanju Kalaycı aracı itmeye başladı. Bu sırada Recep Bayrak (31) yönetimindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil, arıza yapan aracı itmeye çalışan Tanju Kalaycı'ya ve otomobile çarptı. İki otomobil arasında kalan Kalaycı olay yerinde feci şekilde can verirken, arkadaşı Mustafa Akkabak ile diğer aracın sürücüsü Recep Bayrak ile araçtaki Yusuf Kaynak (50) yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesinin ardında olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar AFAD ve belediye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Akkabak ve Yusuf Kaynak'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 74 DF 831 plakalı otomobil hurda haline geldiği kazada LPG tankının sızdırması nedeniyle olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan faciayı gözler önüne serdi.

3 ay önce evlenmiş

Diğer yandan kazada ölen Tanju Kalaycı'nın AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın yeğeni olduğu ve 3 ay önce Gülşen Kalaycı ile hayatını birleştirdiği öğrenildi.