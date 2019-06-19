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Fikret İsmet Baş Parkı bakımdan geçti

Bartın Belediyesi mevcut parkları bakımdan geçirerek güzelleştirme çalışmaları yapıyor.


Belediye Başkanı Cemal Akın'ın talimatı ile kentteki tüm parkları bakımdan geçiren Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son olarak Çaydüzü Mahallesi'nde bulunan Fikret İsmet Baş Parkında bakım onarım çalışmalarını sürdürdü. Çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve Park ve Bahçeler Müdürü Meltem Cemaloğlu'da yerinde inceledi.


Çalışma hakkında bilgiler veren Başkan Cemal Akın, "Göreve geldiğimiz 2009 yılından buyana 120'den fazla park alanını ilimize kazandırdık. 7'den 70'e her yaş gurubunun güzel vakit geçirebileceği şekilde düzenlemiş olduğumuz parklarımızdan vatandaşlarımızın daha verimli yaralanabilmeleri amacıyla periyodik olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören parklarımız en kısa zamanda tamir edilerek halkımızın hizmetine sunuluyor. Ekiplerimiz son olarak çalışmalarına Çaydüzü Mahallesi'nde bulunan Fikret İsmet Baş Parkında devam ettiler. Bu güzel parkın çocuk oyunları tamir edildi ve boyandı. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan diğer parklarımızda devam edecek” dedi.

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