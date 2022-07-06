Freni patlayan işçi servisi eve girdi

Bartın'da meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü freni patlaması sonucu eve girerek durabildi. 10 kişinin yaralandığı kaza sırasında minibüsün girdiği evde kimsenin olmayışı facianın önüne geçti.

Kaza Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kirsinler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.A. yönetimindeki 74 DL 915 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüsün freni patladı.

Şoför R.A.'nın kullandığı minibüs yol kenarındaki bir evin giriş katına çarpıp dairenin içine girerek durabildi. Kaza sırasında minibüs şoförü ve minibüs içindeki toplam 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

Minibüsün girdiği dairenin sahibi Tuncay Altun ve ailesinin ise yaşanan kaza sırasında şehir dışında olması bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.