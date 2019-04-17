Geleceğin öğretmenleri ‘Öğretmenim Şenliği' ile eğlendi

Geleneksel Öğretmenim Şenliği” düzenlendi.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2018-2019 akademik yılda 5'inci mezunlarını verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu kapsamda; Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik, Sınıf, Sosyal Bilgiler, Türkçe ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden muhtemel mezun olacak 272 öğrenci için “5. Geleneksel Öğretmenim Şenliği” gerçekleştirildi. 2 gün süren etkinlik Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonu'ndaki “2023 Eğitim Vizyonu” adlı öğrenci paneli ile başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci, Türkçe Öğretmenliği Programının, Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edildiğini hatırlatarak, “Geleceğe hazırladığımız öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Alanında yetkin akademik kadromuzla her gün daha iyisi için çalışıyoruz ve geleceğin öğretmenlerinin iyi öğrenciler yetiştirmelerini temenni ediyoruz. Bu doğrultudaki gayretlerimiz sonucunda Türkçe Öğretmenliği Programımız EPDAD tarafından akredite edildi. 2019 yılı için Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ve İlköğretim Matematik Eğitimi programları için de akreditasyon başvurusunu yaptık. Her zaman daha iyisini hedeflediğimiz fakültemizin bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Harun Er ise yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

“2023 Eğitim Vizyonu” Öğrenci Paneli

Konuşmaların ardından geçilen panelin moderatörlüğünü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Rasim Dağdelen yaptı. Panelde; Matematik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Nihal Düzalan “Dijital Yetkinlik, Hayat Boyu Öğrenme”, Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Gamze Aydın “Okul Dışı Eğitim”, Sınıf Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Ebru Durgut “Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm” ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Selcan Merve Berçin “Sanal Zorbalık Nedir? Nasıl Anlar ve Nasıl Önleriz” adlı konuşmalarını yaptı. Panelin ardından Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları tarafından bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Popüler müzik parçalarının seslendirildiği dinletiden sonra Müzik Kulübü öğrencileri tarafından verilen “Bahar Konseri” ise katılımcıların büyük beğenisini topladı.

"3 ayrı serginin açılışı gerçekleştirildi"

Eğitim Fakültesi “5. Geleneksel Öğretmenim Şenliği”nin ikinci günü de dolu dolu geçti. 3 ayrı sergi açılışının gerçekleştirildiği etkinliğe Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da katıldı.

İlk sergi, Cumhurbaşkanlığı'nca ilan edilen “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” dolayısıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak, İslam medeniyetine katkısını gün yüzüne çıkarabilmek amacıyla gerçekleştirildi. Sergide Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının aktarıldığı 17 poster ve maket sergilendi.

Diğer serginin teması ise “Toplumsal Cinsiyet: Hayatın İçinde” oldu. Sergide Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin ders kapsamında hazırladıkları 29 resme yer verildi.

Son sergide ise Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin ders kapsamında hazırladıkları eğitici 28 materyal sergilendi.