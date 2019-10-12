İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleneksel Çocuk Oyunları Merkezi yapılacak

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Potbaşı Mevkii’nde yapılması planlanan Geleneksel Çocuk Oyunları Merkezi alanında incelemelerde bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Potbaşı Mevkii'nde yapılması planlanan Geleneksel Çocuk Oyunları Merkezi alanında incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi'ne ait Potbaşı Mevkii'nde bulunan 14 bin metrekarelik alanda Geleneksel Çocuk Oyunları Merkezi yapımı için saha incelemesinde bulundu. Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve Daire Müdürlerinin de hazır bulunduğu inceleme gezisinde proje detayları görüşüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Akın, “Bartın Belediyesi'nin yatırım programında yer alan Geleneksel Çocuk Oyunları Merkezimiz için saha incelemesinde bulunduk. Burada unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızı yaşatmaya çalışacağız. Ata sporlarımızı yaşatmaya çalışacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.