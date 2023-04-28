Geleneksel Sanatlar sergisi yalı sanat merkezi sanat galerinde açıldı

Bartın Yalı yaşam merkezi sanat galerinde 'Geleneksel Sanatlar Atölyeleri' sergisi ziyarete açıldı.

Kursiyerlerin katılım yaşları 7 yaş ile 77 yaşı arası olduğunu belirten Sanat atölyeleri yönetmeni İbrahim Boz "Bizim kurslarımız hobi kursları değil , aynı zamanda 2007 yılından itibaren meslek edindirme kursları olarak da hizmet veriyoruz.Birazdan açılışını yapacağımız geleneksel sanatlarımızdan camaltı, ebru, klagrafi ve tesbih sanatlarını göreceksiniz. Bartın belediyesinin en büyük misyonundan birisi kaybolmakta olan sanatları öne çıkarmaktır"dedi.

Geleneksel Sanatlar kurslarına katılan kursiyerlerden Emekli ögretmen Beyhan Demirok ve emekli bankacı Özlem Özköse bu tür meslek edindirme kurslarının ekonomiye katkı kendilerine tarapi etkisini yasadıkları belirttiler.

27 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında sanat galerisi ziyaretcilerine açık olacak.