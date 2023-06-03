Gelin aynaları cam altı boyama sanatına konu oldu

Bartın'da cam altı boyama sanatında gelin aynalarını renklendirdiler.

Bartın Belediyesi Yalı Yaşam Merkezi sanat galerisinde ‘Gelin aynaları cam altı sanatı' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 10 Haziran tarihine kadar açık kalacak sanat galerisinde hazırlanan eserler yer aldı. Sanat galerisi yönetmeni İbrahim Boz; 67 öğrencisiyle 80 adet eser sergiledi. Gelin Aynaları Cam Altı sergisi hakkında açıklamada bulunan sanat atölyesi yönetmeni Boz, “Gelin aynaları cam altı sanatı güzel bir çalışma oldu. Biraz sonra da bunun sergisi var. Sergimizde 67 öğrencimizle 80 eseri var. Gelin kızlarımız baba evindeyken yaptıkları aynaları daha sonra gelin olduktan sonra eşlerinin evinde yaptıkları aynalar, daha sonra da hayatları boyunca o evde çocuklarıyla birlikte yaşarken yaptıkları aynalar olarak üçe ayrılırlar" dedi.

Cam altı boyama sanatları kursunda sanat öğrenen 72 yaşındaki Fatma Zehra Nane, "Geçen sene ahbabımızla İbrahim Boz hocamızın yanına gelmiştik. Herkes çalışırken bende merak ettim. Ben iki senedir İbrahim Boz ‘un öğrencisiyim. Çok hoşuma gitti; vakit geçirmek için ve hobi olarak evde oturmaktansa hafta da iki gün buraya gelip de bu işleri yapmak bana çok iyi geldi. Cam altı boyama sanatında önce çizgilerini çizip ondan sonra renklendiriyoruz. Ben memnunum herkesin de gelmesini isterim sanat çok güzel bir şey. Hocamız bu seneki işlerimiz gelin aynaları olsun dedi. Benim de evde gelin aynam vardı, 52 sene önceydi biz evleneli bu gelin aynam duruyordu. Buraya getirsem değerlendirsem dedik. Bizlere bu imkanları sunan Bartın Belediyesi başkanımıza İbrahim Boz hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.