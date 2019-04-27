Genç mucitler belgelerini aldı

Karaçay Piknik Alanında gerçekleşen etkinlikte Bilgisayar Kodlama Kursunda eğitim alan 25 öğrenci sertifikalarını Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın elinden aldılar. Öğrencileri tebrik eden Başkan Cemal Akın, gençlerin gelişiminde katkıda bulunan Bilim Atölyesi öğretmelerine de teşekkür etti.

Sertifika törenin ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Genç kardeşlerimizin gelişimine katkıda bulunmak bizlerin en önemli görevleri arasında. Bizler bu bilinçle hareket ederek görev süremiz boyunca her zaman gençlerimizin yanında olduk. Gerek sanatsal, gerek sportif, gerekse de kültürel etkinlik ve kurslar düzenleyerek gençlerimizin gelişimine katkı bulunduk. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde önemli ihtiyaçlar olduğu bilinciyle hareket etmeye devam ediyoruz. Genç kardeşlerimizin gelişiminde katkıda bulunan değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, genç kardeşlerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.