Genç tiyatrocular performansları ile büyüledi

Bartın Belediyesi Sanat Evi'nde düzenlenen tiyatro oyununa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 2 perdelik oyunu Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'da izledi. Başkan Cemal Akın, oyuna verilen arada vatandaşlarla sohbet edip görüş alışverişinde bulundu. Genç oyuncular performansları ile izleyicileri büyülerken oyunun sonunda sahneye çıkan Başkan Cemal Akın, Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zafer Gecegörür ve ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Sahnede kısa bir konuşma yapan Akın,” Belediye olarak kültürel ve sanatsal etkinliklere her zaman büyük önem verdiklerini bu anlamda da çeşitli kurs ve etkinliklerle vatandaşlara en güzel hizmetleri sunmak istediklerini söyledi.