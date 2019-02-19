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Gençler doyasıya eğlendi

Bartın Belediyesi’nin Bartın Genç Gönüllüler Topluluğu ile birlikte düzenlemiş olduğu eğlence programı büyük ilgi gördü.

Bartın Belediyesi'nin Bartın Genç Gönüllüler Topluluğu ile birlikte düzenlemiş olduğu eğlence programı büyük ilgi gördü.


Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinlikte ses sanatçıları Türker Güneş, Anıl Beştepe ve Ali Baran söyledikleri şarkılarla gençlere güzel bir gün geçirdiler. Büyük ilgi gören eğlence programında Bartın Belediyesi personelleri tarafından gençlere sucuk ekmek ve ayran ikramında bulunuldu. Etkinliğe katılan Başkan Cemal Akın gençlerle tek selamlaşarak sohbet etti.


Programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın, “Genç kardeşlerimizin fikirleri, düşünceleri bizler için çok önemi. Belediye olarak kenti gençler için de daha yaşanabilir kılmak istiyor, bunun içinde gerek belediye olarak çalışmalar yürütüyor gerekse de sizlerin hazırlamış olduğu projelere destek olmaya çalışıyoruz. Bugünde burada sizler olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberliğinizi Allah daim eylesin. “ dedi.

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