İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençler, kuşlar için ağaçlar yemlik astı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Bartın’a gelen 45 genç, kuşlar için pet şişeden hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Bartın'a gelen 45 genç, kuşlar için pet şişeden hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Damla Projesi kapsamında çeşitli illerden 45 genç Bartın'a geldi. 10 gün boyunca Bartın'da sosyal sorumluluk etkinlikleri yapacak olan gençler, Balamba Tabiat Parkında kuşlar için hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı.


Gençlerin, gençlik potansiyellerini iyilik alanında geliştirmesi için farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten proje koordinatörü Nalan Cal, “Bu şekilde iyiliğin daha da yaygınlaşması için çalışmalarda bulunuyoruz. Bugünde kuşyemliği astık. Yemliklerimizi de sadece insanlara değil hayvanlara da merhamet ettiğimizi göstermek amacıyla ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenledik” dedi.


Cal ayrıca, Bartın'da huzurevi, sevgi, hayvan barınağını ziyaret ettiklerini, köylerde çocuklarla buluştuklarını ve aile ziyaretleri düzenlediklerini belirterek, iyiliğin daha da yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.