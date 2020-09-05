Girdiği çayda boğularak yaşamını yitiren genç toprağa verildi

Karabük'te serinlemek için girdiği çayda boğularak yaşamını yitiren 17 yaşındaki genç memleketi Bartın'da toprağa verildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çocuk esirgeme kurumunda kalan 17 yaşındaki Emre Urkan, cuma günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Araç Çayı'na gitti. Çaya giren Urkan bir anda su içinde çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının kurtarma çalışmasına rağmen Urkan bir süre sonra Araç Çayı'nın sularında gözden kaybolmuştu. Vatandaşlarında katıldığı arama çalışmaları AFAD ekipleri tarafından botla ve kanca ile devam ettiği çalışma sonrası Urkan'ın cansız bedeni bulunarak sudan çıkarılmıştı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Urkan'ın cenazesi memleketi Bartın'ın Doğaşı köyüne gönderildi. Korona virüs tedbirleri altında düzenlenen cenaze törenine baba Mustafa Urkan ve ikiz kardeşi Yunus Urkan'da katıldı.

Baba Mustafa Urkan ve ikiz kardeş Yunus Urkan'ın büyük üzüntü içinde oldukları görülürken cenaze töreni sonrasında Urkan, Doğaşı köyündeki aile kabristanına defnedildi.