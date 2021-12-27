İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gökyüzünün kızıllığı dağları kaplayan karla eşsiz manzaralar oluşturdu

Bartın’da güneşin batışıyla beraber ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı.

Bartın'da güneşin batışıyla beraber ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı. Gökyüzünün kızıllığı dağları kaplayan karla eşsiz manzaralara sahne oldu.


Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte kentte etkili olan kar manzaraları gün batımıyla birleşti. Güneşin batışıyla da gökyüzünde oluşan bulutlar seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Ormanları kaplayan karla birlikte güneşin batışı fotoğrafseverler tarafından bol bol fotoğraflandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.